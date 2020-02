Discotheek Mirano verzegeld door parket na brand JCV

19 februari 2020

10u16 1 Brussel De Brusselse brandweer heeft heel de nacht doorgewerkt aan een hardnekkige dakbrand in discotheek Mirano in Sint-Joost-ten-Node. Het gebouw is ondertussen verzegeld in afwachting van een bezoek door de branddeskundige van het Brusselse parket.

De schade aan het gebouw is ondertussen nog steeds onduidelijk. “Het gebouw is verzegeld door het parket in afwachting van een branddeskundige”, zegt Jérôme Blanchart van eigenaar Art Blanc. “Ik hoop dat die snel langs komt zodat we meer zicht hebben op de situatie. Het dak is in ieder geval verwoest en er is waterschade.”

Art Blanc bevestigt ondertussen dat de brand ontstond bij verstevigingswerken aan het dak. Een werkman die aan het lassen was merkte daarbij vlammen op aan het isolatiemateriaal. Hij bluste die met een blusapparaat, maar verwittigde toch de brandweer. Toen die ter plaatse kwam, leek de brand gedoofd, maar die flakkerde even later weer op, met de bekende gevolgen.

Isolatie

De brand ontstond toen bij dakwerken een deel van de isolatielaag onder het 400 vierkante meter grote dak vuur vatte. De brandweer kwam ter plaatse met vier bluswagens, drie ladderwagens en een ontzettingswagen. Tijdens de bluswerken werden er nog extra luchtflessen aangebracht en thermische camera’s ingezet om te controleren waar de temperatuur in het dak opliep.

De brandweer probeerde uit veiligheidsoverwegingen het vuur langs de buitenzijde te blussen. Leden van het RISC-team, de klimploeg, beveiligden hun collega’s die op het dak werkten met touwen. Op het hoogtepunt van de operatie waren er ongeveer vijftig brandweermannen in de weer. De nachtclub liep heel wat waterschade op en een deel van het dak ligt nog open. De discotheek zal vermoedelijk meerdere dagen gesloten blijven.

Bij de brand raakte niemand gewond. De twee gebouwen die aan de Mirano grenzen, werden uit voorzorg wel geëvacueerd. De buurtbewoners die thuis waren op het moment dat de brand uitbrak, werden niet geëvacueerd. De andere buurtbewoners die naar huis wilden terugkeren, moesten eerst wachten maar konden uiteindelijk onder politiebegeleiding naar hun woning terugkeren.