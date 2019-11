Directie gevangenis Sint-Gillis reageert: “Voorbije maanden geen klachten ontvangen over ratten” SHVM

20 november 2019

14u16 0 Sint-Gillis De directie van de gevangenis van Sint-Gillis heeft de voorbije maanden geen klachten van gedetineerden ontvangen in verband met de aanwezigheid van ratten op de cel. Dat zegt woordvoerster van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Kathleen Van De Vijver. “Op dit moment is er absoluut geen probleem met ratten”, meent de woordvoerster.

Advocaat Frank Scheerlinck heeft een strafklacht ingediend tegen de overheid nadat zijn cliënt, de 22-jarige gedetineerde M., vertelde over de erbarmelijke toestanden waarin hij leeft in de gevangenis van Sint-Gillis. “De ratten kruipen er ‘s nachts over zijn lichaam en vreten aan zijn kleding en zijn eten. Mijn cliënt geniet het vermoeden van onschuld, maar wordt in feite gefolterd door de overheid” zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck.

Maar volgens de woordvoerster van de gevangenis is er de laatste maanden geen sprake van ratten. “De directie heeft de voorbije maanden geen klachten ontvangen van gedetineerden”, klinkt het. “Ook de Commissie van Toezicht ontving geen klachten omtrent ratten.”

Maandag 18 november vond er een overleg met de commissie plaats. In de voorbereidende agenda stond volgens Van De Vijver niets geschreven in verband met zulke klachten. “Wij zijn heel alert als het om ongedierte gaat. Van zodra er maar één rat gesignaleerd wordt, wordt ‘Rentokil’ onmiddellijk verwittigd. Zij komen op zeer korte termijn langs en gebruiken verschillende producten om gewenning aan één bepaald product tegen te gaan. Wij hebben eerder de vaststelling dat het probleem onder controle is.”

Herstellingswerken

“De gevangenis heeft bovendien werk gemaakt van het herstellen van de voorzetramen”, gaat Van De Vijver verder. “Daardoor kan er nu geen voedsel door de ramen gegooid worden. Indien gedetineerden toch een gat maken, wordt dit tuchtrechtelijk afgehandeld en wordt het gat prioritair hersteld. Er ligt dus veel minder vuil buiten, waardoor de ratten ook wegblijven.

Enkele maanden geleden zou de gevangenis ook werk hebben gemaakt van het dichten van een aantal openingen waarlangs de ratten vermoedelijk binnenkwamen, zowel in de muren als in de grond. “Ook dit heeft een positief effect. Op dit ogenblik en de voorbije maanden is er absoluut geen probleem met ongedierte in de gevangenis van Sint-Gillis.”