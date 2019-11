Directie en vakbond gevangenis Sint-Gillis reageren: “Ratten? Daar hebben we de jongste maanden geen klachten over gekregen” SHVM

20 november 2019

14u16 0 Sint-Gillis In navolging van het nieuws over de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis van Sint-Gillis gaven zowel de directie als de vakbond een reactie. Beide ‘nuanceren’ ze het probleem. Volgens hen zouden de problemen, waaronder de aanwezigheid van ratten en de taalbarrière tussen de cipiers en de gevangenen, sterk overroepen zijn. Fractievoorzitster van het Brussels parlement Cieltje Van Achteren (N-VA) vindt toch dat er ingegrepen moet worden op federaal niveau. “Dit is een verschrikkelijke situatie”, zegt ze.

Advocaat Frank Scheerlinck heeft een strafklacht ingediend tegen de overheid nadat zijn cliënt, de 22-jarige gedetineerde M., vertelde over de erbarmelijke toestanden waarin hij leeft in de gevangenis van Sint-Gillis. “De ratten kruipen er ‘s nachts over zijn lichaam en vreten aan zijn kleding en zijn eten. Mijn cliënt geniet het vermoeden van onschuld, maar wordt in feite gefolterd door de overheid” zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck.

Maar volgens de woordvoerster van de gevangenis is er de laatste maanden geen sprake van ratten. “De directie heeft de voorbije maanden geen klachten ontvangen van gedetineerden”, klinkt het. “Ook de Commissie van Toezicht ontving geen klachten omtrent ratten.”

Maandag 18 november vond er een overleg met de commissie plaats. In de voorbereidende agenda stond volgens Van De Vijver niets geschreven in verband met zulke klachten. “Wij zijn heel alert als het om ongedierte gaat. Van zodra er maar één rat gesignaleerd wordt, wordt ‘Rentokil’ onmiddellijk verwittigd. Zij komen op zeer korte termijn langs en gebruiken verschillende producten om gewenning aan één bepaald product tegen te gaan. Wij hebben eerder de indruk dat het probleem onder controle is.”

Herstellingswerken

“De gevangenis heeft bovendien werk gemaakt van de herstelling van de voorzetramen”, gaat Van De Vijver verder. “Daardoor kan er nu geen voedsel door de ramen gegooid worden. Indien gedetineerden toch een gat maken, wordt dit tuchtrechtelijk afgehandeld en wordt het gat prioritair hersteld. Er ligt dus veel minder vuil buiten, waardoor de ratten ook wegblijven.

Enkele maanden geleden zou de gevangenis ook werk hebben gemaakt van het dichten van een aantal openingen waarlangs de ratten vermoedelijk binnenkwamen, zowel in de muren als in de grond. “Ook dit heeft een positief effect. De voorbije maanden was er absoluut geen probleem met ongedierte in de gevangenis van Sint-Gillis, ook nu niet.”

Ratten zijn bang

Ook Helmut Van Hoorne van het ACV meent dat het rattenverhaal een tikkeltje overdreven is. “Er zijn inderdaad problemen met ratten en de directie doet er alles aan om die problematiek op te lossen. Dat doen ze onder andere door een soort van ijzeren kippengaas te plaatsen, wat op drie van de zes vleugels al gebeurd is. Op bepaalde vleugels kan er dus nog eten buitengegooid worden, en daar komen ratten op af. Toch vind ik het verhaal wat overdreven. Volgens mij komen er geen ratten in de cellen, want uiteindelijk zijn de beestjes bang van mensen.”

Taalbarrière

Het ACV erkent wel het tekort aan Nederlandstalige cipiers. “Normaal gezien zou de gevangenis vertegenwoordigd moeten zijn door 70 procent Frans- en 30 procent Nederlandstaligen. Maar op dit ogenblik hebben we een hele grote uitstroom aan Nederlandstaligen, wat wel eens voor een miscommunicatie kan zorgen tussen de cipiers en de gevangenen. We proberen de job dan ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken om zo nieuwe cipiers te kunnen aanwerven. Eerlijk gezegd hebben we liever Franstalige cipiers dan geen cipiers.”

Taalwetgeving

Fractievoorzitster Cieltje Van Achter vindt dat de taalkwestie in de gevangenis dringend aangepakt moet worden. “Het is zo dat de cipiers en andere personeelsleden in de gevangenis van Sint-Gillis tweetalig moeten zijn”, zegt Van Achter. “Als het inderdaad klopt dat de gevangene in kwestie tuchtsancties krijgt omdat hij de bevelen van de Franstalige cipiers niet begrijpt, dan is dat verschrikkelijk nieuws en spreken we hier over een schending van de taalwetgeving. De gevangenen moeten in het Nederlands of het Frans aangesproken worden, wat betekent dat er moet op z’n minst een cipier aanwezig moet zijn die de bevelen kan geven in de taal, Nederlands of Frans, die de gevangene spreekt.”

“Het gaat hier niet om snel iets kopen in een buurtwinkel”, voegt Van Achter er nog aan toe. “Openbare diensten zijn belangrijke zaken en ik verwacht dan ook dat de taalwetgeving wordt nageleefd. Daarom zal ik dit gegeven dan ook doorspelen aan mijn collega’s op federaal niveau om te kijken hoe dit probleem opgelost kan worden.”