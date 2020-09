Dinner in the Sky verhuist naar het De Brouckèreplein JMBB

02 september 2020

12u21 2 Brussel Dinner in the Sky verhuist binnenkort voor hun ‘2.0.2.0'-editie naar het De Brouckèreplein, tegenover het Hôtel Métropole. Het legendarische hotel zal voor de gelegenheid uitzonderlijk de deuren tijdelijk heropenen.

De viergangendiners zullen opnieuw bereid worden door sterrenchefs op een hoogte van vijftig meter. Om alles coronaproof te laten verlopen, worden er telkens acht bubbels van vier personen toegelaten en zijn de tafels drie meter van elkaar verwijderd.

Achter het fornuis van deze 2020-editie zijn tien sterrenchefs van de bruisende Belgische gastronomische scène terug te vinden: Yves Mattagne (Sea Grill**), David Martin (La Paix**), Pierre Résimont (L’Eau Vive**), Bart De Pooter (De Pastorale**), Alexandre Dionisio (La Villa in the Sky*), Karen Torosyan (Bozar Restaurant*), Isabelle Arpin (Isabelle Arpin), Giovanni Bruno (Senzanome*), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire*) en Alain Bianchin (Alain Bianchin*).

Dinner in the Sky vindt plaats van woensdag 16 tot en met maandag 28 september 2020. De sessies starten om 12u, 19u, en 21u. Voor een all-inclusive-diner op vijftig meter hoogte leg je 295 euro neer. Reserveren kan via de site van Dinner in the Sky.