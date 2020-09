Dinner in the Sky gaat van start op het De Brouckèreplein JMBB

17 september 2020

00u34 0 Brussel Vanavond is op het De Brouckèreplein het startschot gegeven voor Dinner in the Sky, het concept waarbij een dertigtal mensen opstijgt op een platform om er op vijftig meter hoogte te genieten van een sterrendiner.

De keuze voor het De Brouckèreplein was niet moeilijk, legt David Ghysels uit. “De eerste fase van de werken aan de piétonnier is afgelopen en dus vonden wijzelf en het stadsbestuur dat de tijd rijp was om op dit prachtige en roemrijke plein Brussel te laten kennismaken met Dinner in the Sky.” Het al even vermaarde Hotel Metropole opende voor de gelegenheid de deuren om de gasten voor het diner te ontvangen. “We hebben hen gecontacteerd en ze waren meteen verkocht. Alle gasten zitten in hun bubbel in het café van het hotel in afwachting van de tocht naar boven.” In het totaal ontvangt Dinner in the Sky dagelijks acht keer vier personen, en dat tot en met 28 september. Chef van dienst vanavond was Yves Mattagne van het tweesterrenrestaurant Sea Grill, een van de toppers uit de Belgische viskeuken.



Uitzicht

Voor gast Jean-Claude zijn de gerechten van Mattagne niet de enige reden van zijn komst naar het De Brouckèreplein. “Het is een schitterend concept: het gaat vooral om het moment van vriendschap, op vijftig meter boven de grond en met topchefs. Het is ook erg interessant dat ze telkens een andere locatie aanbieden en dat we deze keer bijvoorbeeld een prachtig uitzicht op de hoofdstad zullen meemaken”, vindt Jean-Claude, die al vaker dan tien keer in de lucht steeg voor een Dinner in the Sky.