Dieven proberen met bomen van 200 jaar oud aan de haal te gaan JCV

19 oktober 2019

14u43 4 Brussel Boswachters hebben vorige week vrijdag in het Zoniënwoud twee mannen op heterdaad betrapt die een aantal gekapte bomen wouden stelen. Sommige van de bomen waren tot 200 jaar oud. Leefmilieu Brussel probeerde de dief al jaren te vatten.

De mannen werden vorige week vrijdag om 15 uur betrapt. “Het gaat om 17 kubieke meter hout met een waarde van ongeveer 5.000 euro”, zegt Stéphane Vanwijnsberghe van Leefmilieu Brussel. “Onze boswachter hebben met de hulp van de plaatselijke politie twee mannen kunnen oppakken. Zij zijn daarna overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Het dossier is nu in handen van het Brusselse parket. Ze wisten duidelijk waar ze mee bezig waren want ze probeerden de mooiste delen van de stam te ontvreemden.”

Sommige van de bomen hadden een stam van bijna 3 meter breed en waren dus tot 200 jaar oud. Het gaat om beukenbomen, die hout van hoge kwaliteit produceren. “Zij werden al eerder gekapt in het kader van ons gewone bosbeheer”, zegt Vanwijnsberghe. “Dat doen we om plaats te geven aan nieuwe bomen of om ruimte in het bos te maken. Deze bomen werden al bij een loting van oktober 2018 verkocht. Het gaat dus om pure diefstal.”

Dief is oude bekende

De betrapte mannen waren geen onbekenden voor de boswachters. “We hadden hen al jaren in het oog”, zegt Vanwijnsberghe. “Het gaat om een houthandelaar uit Limburg waar we in 2012 al problemen mee hadden. We hadden dus al lang vermoedens dat hij bomen stal, maar het heeft tot nu geduurd voor we hem konden betrappen. Hij had hier de hulp in geroepen van een houtvervoerder. Om zo’n hoeveelheid hout te vervoeren, heb je immers speciaal materiaal nodig.”