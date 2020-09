Dieven aan de haal met opvallende Audi S Line in Anderlecht Toon Verheijen

06 september 2020

Dieven zijn zaterdagavond tussen 22 uur en middernacht aan de haal gegaan met een witte Audi S Line. Die stond geparkeerd in de Frankrijkstraat in Anderlecht. Het gaat om een witte cabrio met de opvallende nummerplaat AQUALITY. De wagen heeft achteraan ter hoogte van het wiel aan de kant van de bestuurder een lichte beschadiging. Wie de wagen denkt gezien te hebben, mag de eigenaars contacteren op 0475.47.13.41 of mag contact opnemen met de politie in Anderlecht.