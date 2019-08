Diervriendelijk vuurwerk op jaarlijkse markt in Jette SZM

16 augustus 2019

11u59 0 Brussel De 143ste editie van de jaarlijkse markt in Jette houdt dit jaar rekening met de dieren in de gemeente. De markt wordt traditioneel ingehuldigd met een vuurwerk, maar dit jaar zal die niet zo hard meer knallen.

In Jette zal de jaarlijkse markt dit jaar plaatsvinden vanaf maandag 26 augustus. Vijf dagen lang zullen er evenementen plaatsvinden. Het begin van de festiviteiten wordt naar jaarlijkse gewoonte ingehuldigd met een vuurwerk op de vooravond van de markt.

Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de dieren in Jette. Zo zal het traditionele vuurwerk in het Jeugdpark stil zijn. Daarnaast zijn de kermispony’s ook niet meer van de partij. Dit laatste stemt overeen met een ingevoerde wet dat sinds 1 januari van kracht is in het Gewest.