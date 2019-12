Dierenrechtenactivisten houden zes uur lange wake voor geslachte dieren tijdens feestdagen SHVM

23 december 2019

22u05 0 Anderlecht Zo’n veertig activisten van dierenrechtenorganisatie S.E.A. hebben zich maandagnamiddag verzameld aan de Abattoir in Anderlecht. Daar hielden ze van 16 uur tot 22 uur een wake voor de overleden dieren die deel zullen uitmaken van het feestmaal op kerstavond. Tijdens die wake haalden ze spandoeken naar boven waar koeien, varkens en schapen op afgebeeld stonden. “We willen dat de mensen even nadenken voor ze dieren eten.”

De betogers installeerden zich voor de poort van het slachthuis Abattoir in Anderlecht. Voor hen de ideale plek om even stil te staan bij de dieren die geslacht zullen worden tijdens de feestdagen. “De dieren worden hun hele leven opgesloten in erbarmelijke omstandigheden en komen dan op zo’n trieste wijze om het leven”, zegt een S.E.A.-lid. “De dieren zijn nog in leven vlak voor ze in de slachtmachines terecht komen, en dat kan niet. En dat is niet enkel tijdens de feestdagen, maar doorheen het hele jaar. Maar tijdens de feestdagen eten de mensen nog meer vlees, dus sterven er ook meer dieren. Om die reden zijn we hier vandaag, vlak voor Kerstmis, om al deze dieren te herdenken en om te tonen dat we hen niet zullen vergeten.”

“Ons doel is niet dat alle mensen plots vegetarisch worden”, klinkt het bij een van de manifestanten. “We hopen vooral dat mensen eerst nadenken voor ze een dier opeten en dat de dieren dan toch op z’n minst in slaap worden gedaan voor ze geslacht worden.”