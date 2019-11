Dierenasiel Veeweyde zoekt geld om dure verbouwing te betalen JCV

25 november 2019

14u44 0 Brussel Het bekende asiel Veeweyde in Anderlecht moet tegen 2021 in een volledig nieuw jasje steken. De verbouwingen zijn nodig om aan de laatste normen voor dierenwelzijn te voldoen. In een eerste fase kost dat 1,5 miljoen euro.

Het gebouw van Veeweyde werd in de jaren ’80 neergepoot en is ondertussen dus al bijna 40 jaar oud. “De voorbije decennia hebben we spijtig genoeg moeten vaststellen dat onze installaties steeds meer verouderden”, zegt Ludivine Noilf van het asiel. “Sinds enkele jaren moeten we meer en meer herstellingen uitvoeren.”

Het Brussels Gewest heeft eveneens nieuwe normen voor dierenwelzijn die vanaf begin 2021 van kracht worden. Daarom zal het asiel de komende jaren grondig verbouwd worden. Zowel de ruimtes voor honden als voor katten zullen gerenoveerd en vergroot worden. Voor honden komt er ook een nieuwe vleugel achter het bestaande gebouw. De verzorgers van de dieren krijgen dan weer nieuwe kleedkamers, sanitair en een refter.

In een tweede fase komt er een nieuwe ingang, een nieuwe ontvangsthal met een wachtruimte en een nieuwe polyvalente zaal. Daarnaast wordt de parking groter en krijgen fietsers hun eigen stalplaats.

Inzameling

De werken jagen het asiel, dat zonder overheidsgeld werkt, wel stevig op kosten. De eerste fase alleen al kost 1,5 miljoen euro. “Een dergelijke som inzamelen brengt ons ernstig in de problemen voor de komende jaren”, zegt Nolf. “We benadrukken dat deze werken absoluut noodzakelijk zijn om dieren in nood in de best mogelijke omstandigheden verder te kunnen opvangen.”

Veeweyde hoopt in de loop van volgend jaar de eerste steen van het vernieuwde asielcentrum te leggen.