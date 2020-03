Diefstal Koninklijke Munt: verdachten op 7 mei voor rechtbank Wouter Hertogs

06 maart 2020

09u27 0 Brussel De correctionele rechtbank van Brussel heeft donderdag de behandeling van de recente diefstal van verscheidene kilo’s muntstukken uit de Koninklijke Munt van België uitgesteld tot 7 mei. De rechtbank had voor donderdag al 27 zaken op de planning staan en de twee beklaagden waren zonder advocaat verschenen.

De twee jongeren van rond de 20 jaar, die nog niet bekendstonden bij politie of justitie, drongen op 21 februari het gebouw van de Koninklijke Munt in Brussel rond 1.30 uur binnen. Het alarm ging af, waardoor de twee opgepakt konden worden in het bezit van zakken met een vijftal kilo muntstukken. Het waren beschadigde munten die uit omloop waren gehaald en geen waarde meer hadden. Een derde verdachte kon met een gelijkaardige hoeveelheid muntstukken ontkomen.De Belgische staat stelde zich burgerlijke partij tegen de twee inbrekers. De ene, een student, zei donderdag aan de rechtbank dat hij nog geen advocaat had. De andere was ook niet vergezeld van een advocaat en zei dat hij zich diens naam niet kon herinneren. De Belgische euromunten worden sinds 2017 niet meer door de Koninklijke Munt van België, maar in Nederland geslagen.