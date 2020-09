Dicht om 23 uur? Niet als er hapjes op de kaart staan Marc Baert

28 september 2020

22u57 0 Brussel De eerste keer ‘avondklok’ voor de Brusselse horeca, daar viel maandag zo rond de klok van 23 uur nog niet veel van te merken.

Nee, vol zaten de terrasjes en cafés in het centrum niet, maar dat is eigenlijk nooit het geval op een maandagavond. Zeker niet wanneer die eerder druilerig is qua weer.

In café Kafka leek niemand zich al klaar te maken om huiswaarts te keren. Hoefde ook niet, want de zaak mag wel nog openblijven tot 1 uur. Er staan immers tapas op de kaart, en waar je ook iets kan eten, geldt het vervroegde sluitingsuur niet.

Waar geen hapjes op de kaart stonden, leek het sluitingsuur alvast goed opgevolgd te worden. Zo stonden de stoelen in café Bizon al een kwartier voor de klok van 23 uur op tafel.