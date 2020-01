Deze ‘long’ in parking 2 Portes maakt van uitlaatgassen lucht die zuiverder is dan buiten



21 januari 2020

17u55 0 Brussel Parking ‘2 portes’, op een boogscheut van de Louizalaan, krijgt een luchtzuiveringsinstallatie. Die moet de lucht in de parking zodanig zuiveren dat ze van betere kwaliteit wordt dan de lucht buiten. Eigenaar Intgerparking spreekt van een ‘Long in de stad’, maar daar is niet iedereen het mee eens.

De parking op de Gulden Vlieslaan krijgt elf zuiveringsstations, die vooral fijn stof moeten aanpakken. “Die maken gebruik van het positieve ionisatieproces om fijne deeltjes in de omgevingslucht vast te houden”, klinkt het bij Interparking. “Dit innovatief systeem neutraliseert tot 70 procent van gewone stofdeeltjes, tot 40 procent van de fijne deeltjes en tot 20 procent van de ultrafijne deeltjes.”

De installatie werd ontwikkeld door ENS Clean Air in samenwerking met de universiteit van Maastricht in Nederland en zuivert 7.500 kubieke meter lucht per uur. Interparking introduceerde de technologie al in Antwerpen en komt er nu dus mee naar Brussel. In de loop dit jaar zal ook de Brusselse parking “Grote Markt” uitgerust worden met zuiveringsstations.

Door de luchtzuivering wordt de parking volgens de eigenaar een “gezonde long” in de stad waar de lucht properder is dan erbuiten. “Interparking gaat op vele manieren de uitdagingen op het vlak van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid aan”, zegt CEO Roland Cracco. “Wij zijn van mening dat een positieve impact op de samenleving en het milieu deel uitmaakt van onze opdracht.”

Greenwashing

De installatie kan echter op de nodige tegenwind rekenen. “Wat Interparking niet vermeld, is dat door ionisatie er ook ozon wordt gevormd en dat is giftig”, zegt Wouter Florizoone, project & product development manager bij Transport & Mobility Leuven en Leuvens gemeenteraadslid voor Groen.” Het is ongezond om langdurig ozon in te ademen, ook in lage concentraties. De vraag is dan wat je er op de lange termijn mee koopt?”

Florizoone is ook niet te spreken op de tekst op het toestel, namelijk dat ‘het bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en de strijd tegen klimaatverandering’. “Extra uitstoot genereren door auto’s tot midden in de stad te brengen en dan een ‘luchtzuiveringsinstallatie’ neerplaatsen is de perfecte definitie voor greenwashing”, besluit Florizoone.