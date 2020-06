Deze 13-jarige werd in de boeien geslagen door politie: burgemeester wil onderzoek JCV

08 juni 2020

09u42 12 Brussel Op sociale media is een filmpje opgedoken van twee kinderen die door de politie opgepakt worden in Sint-Gillis. Een van de twee wordt daarbij geboeid afgevoerd. Op het optreden van de politie komt heel wat kritiek. Burgemeester Charles Picqué (PS) vraagt alvast een onderzoek naar de feiten.



In het filmpje is te zien hoe twee jonge tieners opgepakt worden. Een van hen is daarbij geboeid. De jongens worden onder protest van bewoners in een politiewagen gezet.

Scooter

De politie had voor het incident een oproep binnengekregen over een diefstal met geweld. Dat bleek achteraf niet te kloppen, zo weet Bruzz. De twee jongens zouden een achtergelaten scooter hebben proberen mee te nemen. Er werd geen pv opgesteld en na een half uur op het commissariaat werden de twee overhandigd aan hun ouders.

Burgemeester Charles Picqué (PS) is alvast scherp voor het optreden van de politie. “Tenzij het onderzoek aantoont dat er een echt gevaar bestaat of dat er ernstige daden zijn gepleegd, veroordeel ik het gebruik van handboeien voor jonge minderjarigen zoals je ziet in de video’s die op sociale media circuleren”, zegt hij. “Een dergelijk onevenredig gedrag van enkele politieagenten van de dienst Interventie van de politiezone Zuid is een smet op het imago van de politie en nefast voor de betrekkingen tussen de politie en de burgers.”