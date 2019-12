Dertigtal sekswerkers komt op straat tegen geweld op prostituees: “Er is een ware hoerenjacht bezig” SHVM

17 december 2019

17u10 28 Brussel Zo’n dertig sekswerkers hebben dinsdag om 14 uur een bijeenkomst en mars gehouden in de Linnéstraat in Sint-Joost-Ten-Node om de criminaliteit en het dagelijkse geweld in de buurt aan te kaarten. Niet toevallig op 17 december, de Dag tegen Geweld tegen Sekswerkers. Ook werd er een moment gehouden voor alle sekswerkers die om het leven kwamen door bruut geweld, waaronder ook de 23-jarige Nigeriaanse prostituee Eunice, die op 5 juni 2018 werd neergestoken in de Linnéstraat. De bijeenkomst kende zijn einde aan het Rainbowhouse in Schaarbeek.

Op de hoek van de Linnéstraat verzamelden de sekswerkers en sympathisanten zich dinsdag, samen met de organisatie Utsopi, die de rechten van de sekswerkers verdedigt. Volgens hen worden ze te vaak geconfronteerd met stadsbendes, criminele klanten, dieven, maar ook beledigingen. Bovendien klagen ze ook de stigmatisering van prostituees aan.

Marie, die al zo’n dertig jaar lang als sekswerker vertoeft in de straat, beaamt al die bezwaren. Ze is, samen met andere prostituees in de buurt, van mening dat burgemeester Emir Kir te weinig actie onderneemt. “We willen dat de politiek een oplossing op tafel legt”, vertelt ze. “Wij hebben de indruk dat politici ons niet zien als ‘gewone’ vrouwen en we vrezen ook dat indien onze burgemeester niets verandert aan de situatie in de buurt, er nog meer doden zullen vallen. Ik weet goed genoeg dat meneer Kir ons liever weg wilt. Hij verdeelt zijn inwoners in plaats van ze te verenigen en het op te nemen voor ons.”

Wapens en drugs

Ook een buurtbewoner steunt de vrouwen. “Ik woon hier al zo lang ik het me kan herinneren en de vrouwen vertrouwen me. Ik help hen waar ik kan, bijvoorbeeld door hen bijna dagelijks de Nederlandstalige kranten voor te lezen en hen uit te leggen wat er gaande is. Maar het gebeurt ook dat ik hen moet beschermen. Hier in de straat kom je minstens driemaal per week iets crimineels tegen. Mannen lopen hier rond met wapens, dealen drugs op de hoek van de straat of slaan iemand in elkaar. De situatie hier is verschrikkelijk.”

Uit protest tegen de volgens hen passieve aanpak van burgemeester Kir, maar ook de gehele problematiek van het geweld tegen sekswerkers in Brussel en de rest van de wereld, las Daan Bauwens van Utsopi samen met een sympathisant een brief voor in naam van alle sekswerkers. “We worden doodgezwegen. We blijven onzichtbaarheid en minachting ondergaan. Er is een ware hoerenjacht bezig in Sint-Joost-Ten-Node. De criminaliteit zorgt voor een daling van het aantal klanten, waardoor de vrouwen hun prijzen moeten laten zakken. Bijgevolg zullen de sekswerkers vroeg of laat uit het straatbeeld verdwijnen. Sekswerk is geen schande. Dit is een baan en wij verdienen ook rechten.”

Moord en geweld

Na de toespraak werd er een herdenkingsmoment gehouden voor alle sekswerkers die om het leven kwamen in Brussel, maar ook voor degenen die de dag van vandaag iedere keer opnieuw geconfronteerd worden met geweld. Daarbij werd ook Eunice herdacht, de 23-jarige Nigeriaanse prostituee die op dinsdag 5 juni 2018 zwaargewond werd aangetroffen op het voetpad in de Linnéstraat. Diezelfde dag nog overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Ook op donderdag 7 november werd een Afrikaanse prostituee in de Linnéstraat het slachtoffer van een gewelddadige overval. Om 6 uur sloeg een onbekende man de vrouw tot bloedens toe en bedreigde haar met een mes zodat ze hem haar geld zou geven. Het gevecht eindigde op straat, waarna hij aan de haal ging met het geld van de vrouw.

“We hopen dat de situatie verandert en dat we eindelijk met respect zullen behandeld worden”, klinkt het nog.