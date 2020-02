Dertiger opgepakt na dodelijke aanrijding met vluchtmisdrijf in Jette JCV RDK

12u15 152 Brussel Bij een zwaar ongeval aan tramhalte Belgica in Jette is zondagochtend een voetganger om het leven gekomen. De man werd aangereden door een wagen die over de rotonde vloog. Ook een inzittende van de wagen raakte gewond. De bestuurder nam de benen, maar werd inmiddels opgepakt.



Het ongeval gebeurde zondag om 5.16 uur ‘s morgens. De wagen kwam vanuit de Charles Woestelaan en ging dwars over de rotonde op het Philippe Werieplein in Jette. Daarbij vloog hij over een borduur en ramde hij enkele kleine bomen. Aan het uiteinde van de rotonde raakte de wagen een voetganger die ter plaatse overleed. Naar alle waarschijnlijkheid reed de wagen in kwestie zeer snel, hij kruiste immers de hele rotonde voor hij tot stilstand kwam.

In de wagen zaten twee personen. De passagier van het voertuig raakte bij het ongeval ook gewond. De bestuurder nam na de feiten de benen. Het parket van Brussel laat ondertussen weten dat er een verdachte is opgepakt. Het gaat om een man geboren in 1990. De man moet nog verhoord worden door de politie.

Het parket stuurde ook het labo en een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te bepalen. Door het ongeval was het plein een hele tijd afgesloten. Ook het tramverkeer op lijn 51 was onderbroken en de MIVB legde vervangbussen in. Pas even voor 13 uur werd het opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.