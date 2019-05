Dertiger op klaarlichte dag doodgestoken in Matonge HAA

28 mei 2019

12u00

Bron: Belga, RTL 0 Brussel Een 31-jarige man is overleden aan de gevolgen van een brute mesaanval zondagavond in de Brusselse Matongewijk. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt.

De steekpartij vond zondagavond omstreeks 18.30 uur plaats, op de hoek van de Waversesteenweg met de Edinburghstraat in Matonge in Elsene. Het 31-jarige slachtoffer, van wie de idenditeit niet is bekendgemaakt, werd er aangevallen door een of meerdere daders en kreeg verschillende messteken in de buik. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij afgelopen nacht overleed aan zijn verwondingen.

Het Brusselse parket had intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor poging doodslag en ging nog zondagavond ter plaatse met de onderzoeksrechter, een wetsarts en het gerechtelijk labo. Volgens RTL zou het gaan om een afrekening tussen rivaliserende bendes, maar dat heeft het gerecht nog niet bevestigd.