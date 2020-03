Dertiende bewoner van rusthuis Watermaal naar het ziekenhuis: zeven ouderen besmet met coronavirus Stéphanie Romans

13 maart 2020

18u46

Bron: eigen info 0 Brussel Dertien bewoners van het rusthuis in Watermaal-Bosvoorde liggen in het ziekenhuis voor behandeling tegen het coronavirus. Dat is er eentje meer dan gisteren, toen twaalf ouderen uit rusthuis La Cambre al naar het ziekenhuis moesten met symptomen van de longziekte.

Gisteren raakte bekend dat rusthuis bij 34 bewoners voor besmetting vreesde. Alleen de bewoners die naar het ziekenhuis moeten krijgen een test. Van zeven ouderen is intussen bekend dat ze het coronavirus hebben. De overige zes patiënten in het ziekenhuis wachten nog op de uitslag.

21 ouderen die nog in het rusthuis verblijven hebben klachten, maar weten niet zeker of ze besmet zijn. “Hun symptomen zijn tot nu toe niet ernstig. Zolang ze niet zieker worden, is een test niet nodig. We laten hen pas testen als ze naar het ziekenhuis zouden moeten”, zegt Sven Heyndrickx van Iriscare, de Brusselse instelling die de bejaardenzorg organiseert.

Isolatie

Het rusthuis isoleerde de bewoners die mogelijk besmet zijn op hun kamer. Personeelsleden en ouderen mogen zich niet verplaatsen tussen verschillende afdelingen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Bezoek is niet meer toegestaan. Zo'n bezoekverbod geldt trouwens voor alle rusthuizen in ons land.