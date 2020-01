Dertien schapen en geiten in beslag genomen bij recidivist in Haren JCV

16 januari 2020

17u16

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Brussel De Brusselse politie heeft woensdag dertien schapen en geiten in beslag genomen bij een man in Haren. Dat gebeurde in samenwerking met de vzw Animaux en Péril, bevestigt de Brusselse politie. Bij dezelfde eigenaar waren in augustus 2018 al 65 schapen in beslag genomen.

Volgens de dierenwelzijnsorganisatie stonden de schapen op een terrein dat vol lag met gevaarlijke objecten en waar ze zelf hun water en voedsel moesten zoeken. Verschillende dieren waren er zeer slecht aan toe en vertoonden tekenen van ondervoeding. Eén schaap bleek blind en een ander schaap en een geit verkeerden zelfs in levensgevaar.

Alle dieren werden onder toezicht van een veearts geplaatst, die ook de parasieten zal verwijderen die op de beesten werden aangetroffen. Op het terrein lag ook één dood schaap, dat vermoedelijk door ondervoeding is overleden. De in beslag genomen dieren zijn overgebracht naar de lokalen van Animaux en Péril in Meslin-l’Evêque maar zullen later verdeeld worden over andere dierenasielen. Leefmilieu Brussel heeft twee maanden de tijd om te beslissen aan wie ze de dieren definitief toewijst.

De eigenaar van de dieren toonde zich allesbehalve opgetogen met de inbeslagname en stelde zich zelfs agressief op. Bij dezelfde man waren in augustus 2018 al 65 schapen in beslag genomen die hij had willen verkopen naar aanleiding van het Offerfeest. Ook die dieren waren er toen slecht aan toe.

Animaux en Péril en andere dierenrechtenorganisaties hebben al aangekondigd dat ze zich burgerlijke partij zullen stellen als de man zich voor de rechtbank moet verantwoorden. Daar zullen ze vragen dat hem het verbod wordt opgelegd om nog langer dieren te houden.