Derde van Brusselse KMO’s heeft onvoldoende reserve om te overleven JCV

10 juni 2020

16u38

Bron: Belga 0 Brussel Bijna een derde van de Brusselse kmo’s die voor de coronacrisis nog in goede gezondheid verkeerden, heeft niet genoeg reserves om deze crisis te overleven. Dat zijn meer dan 22.000 ondernemingen. Nog eens ruim 10.000 zaken zullen slechts ternauwernood rondkomen.

Dat meldt ondernemersorganisatie Unizo woensdag op basis van onderzoek door bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Unizo waarschuwt daarom voor een economisch bloedbad in de hoofdstad. “Als er geen extra steun komt, zullen heel wat levensvatbare kmo’s in het beste geval de boeken neerleggen en verdwijnen, terwijl andere afstevenen op een faillissement.”

Vooral de horeca, de detailhandel, creatieve activiteiten en events zitten in moeilijkheden. De ondernemersorganisatie vraagt dat de Brusselse overheid de komende relancemaatregelen daarom vooral zou richten op deze groep. Maar naast die extra financiële maatregelen zullen er volgens Unizo nog bijkomende acties nodig zijn. Zo noemt Unizo bijvoorbeeld de mogelijkheid voor bedrijven om huurschulden te laten vallen, betalingstermijnen te verlengen, leningen te verstrekken en kapitaalinjecties te doen. “De Brusselse overheid kan dan waarborgen of andere stimuli bieden om bedrijven hiertoe aan te zetten. Unizo deed al het voorstel aan de Brusselse overheid om de eigenaars die bereid waren om één of meerdere maanden huur te laten vallen, een garantie te bieden voor de betaling van de huur van de volgende maanden”, zegt Anton Van Assche van de Unizo-werking in Brussel.

De mededeling van Unizo bevestigt volgens de Brusselse N-VA haar kritiek dat de Brusselse regering te traag en te beperkt maatregelen treft om de Brusselse bedrijven te helpen. “Ter vergelijking, in Vlaanderen is de aanvraagperiode voor de eerste premie al een week afgesloten, en is al een nieuwe compensatiepremie aangekondigd. Vlaanderen heeft ook een sluitingspremie van €160 ingevoerd, die nu ook verlengd wordt. In Brussel is er geen sprake van een dergelijke premie. Er lijkt een totaal gebrek aan gevoel voor urgentie te bestaan bij de Brusselse regering”, zegt Brussels parlementslid Gilles Verstraeten.