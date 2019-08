Derde slachtoffer bij steekpartij op Stalingradlaan JCV

05 augustus 2019

15u31 0 Brussel Bij een steekpartij op de Stalingradlaan zijn zondagavond drie mensen gewond geraakt. Eerst was nog gemeld dat er twee slachtoffers waren. De ruzie zou ontstaan zijn over een zitplaats op een bank.

De politie werd rond 21.10 uur opgeroepen voor een ruzie tussen drie personen op de Stalingradlaan. “De feiten zouden plaats gevonden hebben nadat het slachtoffer A., geboren in 1982, de toegang om plaats te nemen op een publieke bank werd geweigerd”, zo laat het Brusselse parket weten. De dader zou daarbij het slachtoffer meerdere keren in de rug hebben gestoken. De dader raakte eveneens gewond. Ook een derde man liep een steekwonde op aan het been.

De drie mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij zijn niet in levensgevaar. Het parket voert nu een onderzoek om de steekpartij volledig op te helderen. Daarom zijn onder meer de beelden van bewakingscamera's in de buurt opgevraagd.