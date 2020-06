Definitief geen Museum Night Fever dit jaar JCV

17 juni 2020

16u28 0 Brussel Er zal in 2020 geen Museum Night Fever plaatsvinden in Brussel. Dat laat organisator Brussels Museums weten. Het feest werd eerder al verplaatst naar oktober, maar de organisatie vreest dat de opgelegde afstandsregels ook dan niet haalbaar zullen zijn.

De musea mogen sinds 18 mei opnieuw de deuren openen, maar dat gebeurt met een beperkt aantal bezoekers, reservaties vooraf en een route langs de kunstwerken die op voorhand is vastgelegd. De onthaalcapaciteit van de cultuurtempels is dus beperkt en dat maakt het voor Museum Night Fever en een erg complexe operatie.

Te complex, blijkt nu. De eerste datum van 14 maart werd al verschoven naar 3 oktober, maar ook dat is niet meer haalbaar. “In normale tijden zouden zo’n 17.000 bezoekers zorgeloos deelnemen aan dit grote museumfeest en zich vrij van het ene museum naar het andere bewegen. Sinds COVID-19 is dit alles onmogelijk geworden”, beseft organisator Brussels Museums. “Omdat wij geen manier zien om de zo kenmerkende sfeer en spontaneïteit van MNF te verzoenen met de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers, kiezen wij ervoor om deze editie te annuleren.”

Hoewel Museum Night Fever dit jaar niet door gaat, werkt Brussels Museums wel aan een nieuw project voor dit najaar, dat beter aangepast is aan de huidige situatie en dat de veiligheid van iedereen kan garanderen. Mensen die reeds een ticket kochten, hebben verschillende opties. Ze kunnen het ticket doneren als steun voor de organisatie, ze kunnen een tegoedbon aanvragen voor het evenement in het najaar of de editie van 2021 of ze kunnen een volledige terugbetaling vragen.