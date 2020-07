Defecte parkeerautomaten kosten Molenbeek 320.000 euro Stephanie Romans

01 juli 2020

17u00 0 Brussel De gemeente Sint-Jans-Molenbeek liep al 32.000 euro aan parkeerinkomsten mis door defecte automaten. Van de 586 parkeerautomaten in de gemeente, functioneert een groot deel niet.

Dat de parkeerautomaten in Molenbeek aan vervanging toe zijn weet het agentschap Parking.brussels al lang. Toen het gewestelijk agentschap in 2015 het beheer overnam van de gemeente bleken de betaalpalen verouderd. Parking.brussels wil de versleten meters het liefst vervangen door moderne exemplaren, zo klinkt het bij Bruzz.

Dat is nog altijd niet gebeurd. De bevoegde schepen, Abdellah Achaoui (PS), zegt aan Bruzz dat “minder dan de helft” van de parkeermeters defect is. De nieuwe exemplaren moeten ten laatste in januari 2021 in de straten verschijnen. Eerst wil hij nog onderhandelen over de winstverdeling van de parkeerinkomsten. “We moeten het parkeeragentschap de tijd geven om alles goed en wel te installeren. Dat zal gebeuren vanaf begin volgend jaar. Daarvoor moeten we eerst een akkoord bereiken over de trimestriële verdeling van de winsten.”

N-VA stelde gaf commentaar op het probleem in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement. Cieltje Van Achter (N-VA) vindt het een slecht signaal om te treuzelen met de vervanging van de parkeermeters. “In geen enkele andere Brusselse gemeente wordt het raamcontract heronderhandeld.”