Deelsteps van Lime klokken na een jaar af op 3,5 miljoen kilometer

15 november 2019

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Brussel De elektrische deelsteps van Lime legden in hun eerste jaar in Brussel 3,5 miljoen kilometer af. Lime pleit ervoor dat de Brusselse infrastructuur verder aangepast wordt aan de zachte vervoersmiddelen. Dat maakt de deelstepverdeler vrijdag zelf bekend.

Lime verzamelde op een jaar tijd 265.000 unieke gebruikers voor zijn 1.500 steps in Brussel. In totaal werden er in het afgelopen jaar 2 miljoen ritten afgelegd, ofwel een gemiddelde van 6.000 ritten per dag. De vooravond tussen 17 en 19 uur is het drukste moment voor de steps en de populairste trajecten liggen tussen Merode en Kunst-Wet en tussen Kunst-Wet en Louiza. De Brusselse wijken waar Lime het hoogste gebruik van zijn steps kent, zijn het stadscentrum, de Europese wijk en de Kasteleinswijk in Elsene.

Het bedrijf herhaalt wel zijn oproep om betere infrastructuur. “Drie op de vier Lime-gebruikers aangeven dat ze zich geremd voelen door de onveiligheid van het verkeer in de hoofdstad”, klinkt het. “De kwaliteit van de infrastructuur en het gebrek aan geschikte fietspaden worden het vaakst met de vinger gewezen.”

Preventie

Lime maakt zich sterk dat de steps een goed alternatief zijn voor de wagen en zo bijdragen tot een beter milieu. Uit een Frans onderzoek bleek eerder achter al dat deelsteps in de eerste plaats trajecten te voet vervangen. Elektrische deelsteps zijn ook geen onverdeelde zegen geweest voor de stad. De afgelopen maanden gebeurden er verschillende zware ongevallen en gemeenten namen steeds meer maatregelen tegen rondslingerende steps en gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders.

Lime organiseerde daarom al preventiecampagnes om gebruikers aan te moedigen om veilig en verantwoord te rijden. “Dankzij dergelijke initiatieven hopen we de stedelijke infrastructuur positief te laten evolueren en bij te dragen tot meer verkeersveiligheid en een betere levenskwaliteit voor de Brusselaars,” stelt Benjamin Barnathan, General Manager Lime Belgium & Expansion France.