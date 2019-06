Deelsteps van Dott komen nu met gratis verzekering JCV

14 juni 2019

15u54 0 Brussel Gebruikers van het deelstepsysteem Dott kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een gratis verzekering als ze met de step op stap gaan. Een primeur voor België. Daarnaast kan er vanaf nu ook betaald worden met ecocheques.

De verzekering is geen overbodige luxe want gebruikers van deelsteps krijgen veel te maken met ongevallen. De verzekering van Dott speelt zowel bij ongevallen met derden als bij persoonlijk schade. De verzekering zal niets extra kosten voor de gebruiker.

“De veiligheid van onze gebruikers is erg belangrijk”, zegt Nikos Stathopoulos, general manager van Dott in België. “Daarom ook deze verzekering. Daarnaast voorzien we onze steps ook van grotere wielen en is de batterij onderaan de voetenplak geplaats. Dat zorgt voor meer stabiliteit en dus meer veiligheid.”

De markt voor deelsteps in Brussel is overvol, geeft ook Dott aan. “We proberen het verschil te maken met onze lokale aanpak”, zegt Stathopoulos. “Zo kan je vanaf nu ook betalen met ecocheques, wat iets typisch Belgisch is.”

De Steps veroorzaken ook ergernis op straat omdat ze te pas en te onpas achtergelaten worden. Het Brussels Gewest kondigde al maatregelen aan om het wildparkeren van steps tegen te gaan. “Wij kunnen dat opvangen omdat we eigen ploegen en een eigen magazijn hebben”, zegt Stathopoulos. “Zo kunnen we snel reageren als we zien dat steps ergens worden achtergelaten waar het niet hoort. We zien ook wie de gebruiker is, zodat we hem kunnen aanspreken op zijn gedrag.”