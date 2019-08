Deelstepaanbieders Hive, Wind en Tier verdwijnen uit straatbeeld SZM

14 augustus 2019

10u43 0 Brussel Drie deelstepaanbieders zijn niet langer te zien in het Brusselse straatbeeld. Dat zijn de kleinere verdelers Hive, Wind en Tier die niet zouden kunnen opboksen tegen de grote aanbieders in de stad.

Sinds 20 juni en 17 juli bieden Hive en Wind steps aan in Brussel, maar dat is nu al verleden tijd. Het Duitse Wind met 500 steps, het Portugese Hive met 800 steps en ook het Duitse Tier met 50 steps verdwijnen uit Brussel. In totaal zijn dat dus 1.350 steps die afvallen. Dat meldt La Dernière Heure.

De reden van hun terugtrekking willen de aanbieders niet kwijt, maar volgens Benoît Godart, woordvoerder van Vias kunnen ze de concurrentie niet aan en zijn de onderhoudskosten te groot. “Het is een leuke manier om je te verplaatsen, maar het heeft geen zin om zoveel aanbieders tegen elkaar te laten concurreren. Het netwerk is overstroomd en alleen de grootsten blijven over.”

Begin dit jaar waren er nog acht verschillende deelstepaanbieders in Brussel: Hive, Lime, Wind, Tier, Dott, Poppy, Cirq en Voi. Bird en Trotty lasten een winterslaap in, maar zijn nog steeds niet in het straatbeeld te bespeuren.

