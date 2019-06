Deelscooter Felyx biedt twee weken gratis ritten aan SZM

19 juni 2019

16u47 0 Brussel Voor het eerst waagt het Nederlandse deelscooter bedrijf Felyx een stap naar het buitenland en dat doen ze in Brussel. Sinds vandaag zijn er 200 scooters in onze hoofdstad, maar binnen vier weken zou het aantal moeten stijgen naar 614. Voor de lancering kan je Felyx tot eind juni gratis gebruiken.

In Brussel is de elektrische deelscooter Scooty al aanwezig en in de zomer komt Yodacity daar ook bij. Het Nederlandse Felyx is de derde op de markt en deed vandaag haar langverwachte entree. Voorlopig zijn er 200 scooters beschikbaar, maar over vier weken willen ze uitbreiden tot 614 scooters. Dat is meer dan de hele markt in Nederland. “Brussel is groter dan de steden waar we actief zijn in Nederland”, zegt CEO Quinten Selhorst. “Hierdoor hebben we een groter gebied en moeten we ook meer scooters aanbieden voor onze toekomstige klanten.”

Complementair op andere vervoersmogelijkheden

De bedoeling van Felyx is zoals andere bedrijven om een volwaardig alternatief aan te bieden. “In Nederland is ons publiek vooral een van studenten, expats en freelancers die zich vaak moeten verplaatsen en daar is Brussel als Europese Stad de perfecte markt voor.” Felyx gelooft ook sterk in het idee dat ze complementair zijn en niet concurreren met andere vervoersmogelijkheden. Volgens hen gaat een bepaalde rit gepaard met een bepaald voertuig en gebruiken mensen scooters voor ritten die net iets langer zijn. Wat hen distantieert van de andere twee deelscooterbedrijven is volgens CEO Snelhorst het feit dat ze “meer service aanbieden in hetzelfde gebied”. “Bovendien heb je bij Felyx ook de mogelijkheid om de scooter te reserveren voor langere periodes.” Zo kan je bijvoorbeeld een scooter reserveren die je binnen de 30 minuten gebruikt en kan je een scooter pauzeren voor 0,5 euro per minuut, zodat niemand anders daar mee weg is.

0,26 euro per minuut

De elektrische scooters kunnen via de applicatie van Felyx gelokaliseerd en gereserveerd worden. Net zoals bij de deelsteps wordt er niet met een abonnement gewerkt en betaalt de gebruiker per rit. Bij Felyx kost een scooter 0,26 euro per minuut, maar daar zijn geen ontgrendelkosten bij. Om de scooters te gebruiken, moet je wel een rijbewijs hebben. Ze kunnen 45 km/u bereiken en zijn allemaal voorzien van twee helmen.

“Zo duurzaam als een batterij kan zijn”

Een volledige batterij van de scooter kan 80-100 km meegaan. Als die batterij onder 20 % komt, dan krijgen medewerkers van Felyx in Brussel een melding dat ze die moeten vervangen. Met een elektrische bus vervangt het personeel ‘s nachts de lege met volle batterijen die worden opgeladen met groene energie. Wat de levensduur van zo’n batterij is, blijft wel nog onduidelijk. “Het is zo duurzaam als een batterij kan zijn”, zegt CEO Quinten Snelhorst. Een lithium batterij zou immers zo’n 2000 keer opgeladen kunnen worden voordat die vervangen moet worden. “Als de batterijen op het einde van hun leven zijn, betalen we om die naar het recyclagepark te brengen of proberen we ze zo goed mogelijk te hergebruiken.”