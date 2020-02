Deelnemer overlijdt tijdens loopwedstrijd in Zoniënwoud SHVM

08u58 0 Brussel Een loper die zondag heeft deelgenomen aan de loopwedstrijd ‘Les Hivernales’ in het Zoniënwoud, is tijdens de wedstrijd overleden. Dat meldt organisator Racing Club de Bruxelles.

Afgelopen zondag vond de veertigste editie van de jaarlijkse loopwedstrijd ‘Les Hivernales’ plaats in het Zoniënwoud, wat op zo’n 2.000 deelnemers kon rekenen. De lopers konden elk kiezen tussen een parcours van 10 kilometer of een van 20 kilometer.

De wedstrijd eindigde dit jaar in mineur. Een deelnemer zakte vlak voor het einde van de wedstrijd om nog onbekende reden in elkaar. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, maar het slachtoffer haalde het niet. Hij overleed ter plaatse. Organisator Racing Club de Bruxelles is naar eigen zeggen aangeslagen door het nieuws. “Wij bieden onze innige deelneming aan zijn naasten en aan zijn familieleden”, laat ze weten.