Deelfietsen van Jump trekken weg uit delen van Brussel JCV

04 september 2019

17u10 0 Brussel De deelfietsen van Jump trekken weg uit delen Anderlecht, Koekelberg, Molenbeek en Laken, amper twee maanden na de lancering daar. In een brief aan de betrokken gemeenten laat het bedrijf weten te veel last te hebben van agressie en vandalisme.

In de brief zegt Uber, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektrische Jump-fietsen, dat het het vandalisme in de zone te hoog ligt. Dat zou dan gaan om diefstal en opengebroken sloten. Volgens Bruzz, dat de brief kon inkijken, werden er al een 30-tal fietsen gestolen. De meeste daarvan werden snel teruggevonden.

De problemen zouden zich niet beperken tot vandalisme alleen. Zo zou een lid van onderhoudsploeg aangevallen zijn toen hij vroeg om een vernielde fiets te repareren. De man moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

In april lanceerde Jump de eerste 500 elektrische fietsen in zes gemeenten: Brussel Stad, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Voor het begin van de zomervakantie kwamen daar nog eens extra fietsen bij in de nieuwe zones. Vanaf eind augustus zou Jump echter al begonnen zijn met het terugtrekken van de fietsen.

Geen overleg

Molenbeeks schepen van Mobiliteit Jef Van Damme (SP.A) bevestigt de inhoud van de brief, maar heeft zijn vragen bij de redenen van Jump en Uber om weg te trekken. “Ik heb in juli de vraag voor overleg gekregen”, zegt hij. “Maar toen ik terug was van vakantie bleek dat ineens al niet meer nodig en was de beslissing genomen. Ik vind het zeer vreemd dat de fietsen amper twee maanden na de lancering al worden weggenomen. Zonder dat er zelfs maar overleg is geweest. Vandalisme lijkt me dan ook eerder een drogreden te zijn. Wij vallen door de beslissing alvast uit de lucht.”

Jump is niet de enige die zijn aanbod in Brussel afbouwt. Half juli besloten al een aantal aanbieders van elektrische deelsteps dat ze het voor bekeken houden. De voornaamste redenen waren de grote concurrentie, de hoge kosten, de onwetendheid over de Brusselse realiteit en vandalisme.