Deelfietsbedrijf Billy Bike haalt meer dan 200.000 euro op met crowdfunding JCV

15 juli 2020

12u24

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse deelfietsbedrijf Billy Bike heeft dankzij een crowdfundingcampagne 223.100 euro opgehaald via 467 nieuwe aandeelhouders. Al merkten ze bij Billy Bike dat het ditmaal, omwille van de coronacrisis, iets langer duurde om het streefbedrag op te halen. De Brusselse deelfietsverdeler noteerde bovendien een aanzienlijke groei tijdens de lockdownperiode.

De crowdfundingcampagne van Billy Bike werd in mei gelanceerd met als doel om 200.000 euro aan vers kapitaal op te halen. Het duurde iets meer dan een maand vooraleer dat bedrag bereikt was. “De gemiddeld geïnvesteerde bedragen waren lager dan in onze vorige crowdfundingcampagne. De crisis heeft zeker een impact gehad op de investeringsbereidheid van de Belgen. Maar dat weerhield ons er niet van om ons doel te bereiken”, ondervond Pierre de Schaetzen, CEO van Billy Bike.

De coronacrisis bracht ook goed nieuws voor Billy Bike. Ze zagen dat hun elektrische deelfietsen door de angst voor het openbaar vervoer erg veel gebruikt werden. Sinds het begin van het jaar is de omzet van de onderneming vervijfvoudigd. Daarbovenop komt nog dat concurrent Uber met zijn Jump-deelfietsen wegtrok uit de hoofdstad.

Dankzij de investering van de 467 nieuwe aandeelhouders kan Billy Bike nu verder uitbreiden. Zo kondigt de deelfietsverdeler aan dat het een deel van het team van haar concurrent Jump heeft aangenomen, wat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de fietsvloot ten goede zal komen. Met dat versterkte team bereidt Billy Bike zich ook voor op de komst van 600 nieuwe fietsen, om volgend voorjaar tot een totaal van 1.200 elektrische deelfietsen te komen.