Deel van Legermuseum blijft dicht door stormschade JCV

12 februari 2020

12u27 0 Brussel Een hal van het Legermuseum blijft tot nader order gesloten nadat een deel van het dak wegwaaide door storm Ciara. Er moeten herstellingen gebeuren voor de hal weer open kan.

Op het dak van het Legermuseum werden zondagnacht en maandag zinkplaten losgerukt. Aan de daken van de musea in het Jubelpark wordt momenteel gewerkt omdat ze in slechte staat zijn. De brandweer zorgde ervoor dat alle zinkplaten die nog konden wegvliegen, preventief verwijderd werden.

Toch heeft de schade gevolgen. “Na het stormweer van de afgelopen dagen en de opgelopen schade aan ons dak blijft de Bordiauhal tot nader order gesloten. We verontschuldigen ons voor dit ongemak”, zo laat het museum weten op haar website.

Het gebouw in het Jubelpark is eigendom van de Regie der Gebouwen en die moet voor herstellingen zorgen. Dat zal waarschijnlijk een tweetal weken in beslag nemen. De werken in de hal lopen geen gevaar. In de Bordiauhal van het museum loopt sinds mei vorig jaar de tentoonstelling ‘Oorlog. Bezetting. Bevrijding’ over het einde van de Tweede Wereldoorlog.