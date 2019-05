Debaets (CD&V) lanceert sensibiliseringscampagne voor nieuwe vervoersmiddelen in Brussel SZM

22 mei 2019

17u42 0 Brussel Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Bianca Debaets (CD&V) lanceert samen met Micro Mobility Center een sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de nieuwe vervoersmogelijkheden in Brussel.

De elektrische steps, fietsen en scooters zijn een deel geworden van het Brussels landschap. Maar of dat deze zonder gevaren zijn, blijft nog een vraagteken. Vorige maand was er al een eerste dodelijk ongeval met een deelstep. Hierdoor steunt Debaets het bedrijf Micro Mobility Center om een sensibiliseringscampagne te voeren. Via sociale media gaan ze video’s en artikels plaatsen rond vijf thema’s: de wegcode, zichtbaarheid, defensief rijgedrag, onderling respect tussen verschillende vervoerswijzen en infrastructuur en wegbedekking.

Vijf ambassadeurs, gaan voor elk thema het goede voorbeeld geven over het correct gebruik van deze nieuwe vervoersmiddelen. “We moeten zorgen dat de gebruikers de wegcode en de andere weggebruikers respecteren. En het respect betekent ook geen deelstep zomaar midden op het voetpad weggooien”, aldus Debaets

Voor dit project krijgt het bedrijf een budget van 14.463 euro.