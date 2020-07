Dealers Liedtsplein krijgen 30 maanden cel Wouter Hertogs

14 juli 2020

17u26 0 Brussel Twee mannen die maandenlang cocaïne dealden op en rond het Liedtsplein in Schaarbeek, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 maanden, waarvan 20 maanden met uitstel. Het duo was in januari opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst maar in maart onder voorwaarden vrijgelaten. Enkele weken later betrapte de politie hen echter opnieuw op het verkopen van drugs en vlogen ze opnieuw achter de tralies.

Het onderzoek naar de twee twintigers was eind september 2019 begonnen toen de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) informatie kreeg dat op en rond het Liedtspleijn twee dealers actief waren. Daarop werd een onderzoek gestart en begon de politie de omgeving te observeren. Geduldig speurwerk leidde tot de identificatie van de twee verdachten en de politie kon herhaaldelijk zien hoe ze gekende gebruikers voorzagen van cocaïne. Uit telefonie-onderzoek bleek ook hoe ze ettelijke afspraken maakten met klanten. Toen de politie op 20 januari binnenviel in de woningen waar de twee verbleven, stootte ze daar op een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne, klaargemaakt voor de verkoop, en een som van 750 euro.

De twee twintigers werden onder aanhoudingsbevel geplaatst maar in de loop van de maand maart vrijgelaten, onder meer omwille van de coronapandemie. Enkele weken later, op 4 april, pakte de politie één van de twee alweer op omdat hij aan het dealen was, en op 29 april gebeurde hetzelfde met zijn kompaan. Beiden vlogen opnieuw achter de tralies en bleven daar tot hun proces.