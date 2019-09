Dealers krijgen tot 45 maanden cel WHW

24 september 2019

13u01 0 Brussel Twee Brusselse twintigers zijn veroordeeld tot celstraffen van 40 en 45 maanden. De ene kreeg zijn straf voor het dealen aan klanten, de tweede beklaagde werd betrapt toen hij aan de andere beklaagde cannabis verkocht.

De politie startte dit voorjaar en onderzoek naar N.C. Op basis van politionele informatie zou de man immers cocaïne en cannabis dealen in en rond Elsene. De informatie bleek te kloppen want bij een huiszoeking werden aanzienlijke hoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen. “Dat was allemaal van de vorige eigenaar. Door financiële problemen heb ik dat maar proberen verkopen”, klonk zijn warrige uitleg. De speurders hadden bovendien geluk want ze waren per toeval getuige van een transactie tussen C. en zijn dealer. Ook hij mocht het dus komen uitleggen voor de strafrechter. De man ontkende alles maar werd toch veroordeeld. Hij kreeg 40 maanden cel. Zijn ‘klant’ en mededealer -vanwege diens imposante strafregister- 45 maanden.