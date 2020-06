Dealer opgepakt na een jaar speurwerk SRB

19 juni 2020

18u00 0 Brussel De lokale politie heeft in Vorst een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen bij een dealer. Ze vonden 5 kilo cannabis, 100 gram cocaïne en 18 gram hasj.

Het onderzoek naar de drugsverkoper was er een van lange adem. De politie van de zone Brussel-Zuid werkte al een jaar aan het dossier. Vorige week konden de speurders eindelijk hun verdachte arresteren. Dat de man de drugs thuis had liggen om te verkopen, lijkt overduidelijk. De man had namelijk alle materialen thuis liggen die nodig zijn om drugs mee te verpakken, waaronder een precisieweegschaal, plastic zakken en een mes om de cocaïne mee te versnijden. Ook werd ter plaats 550 euro gevonden.

De dealer is ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.