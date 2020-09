Deadline transparantie Brusselse vzw’s met twee jaar opgeschoven JMBB

15 september 2020

16u22 0 Brussel Het Brussels parlement heeft beslist dat Brusselse gemeenten nog twee jaar extra krijgen om de volledige transparantie van lokale vzw’s rond te krijgen.

De transparantiewet is een nazaat van de Samusocial-affaire van drie jaar geleden. Toen bleek dat onder andere toenmalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) hoge zitpenningen opstreek dankzij hun zitje in de raad van bestuur van Samusocial, dat instaat voor de opvang van daklozen. Mayeur zou zich samen met OCMW-voorzitter Pascale Peraïta (PS) hebben verrijkt met geld dat voor daklozen bedoeld was.

Na het schandaal stemde het Brusselse parlement in met een ordonnantie die een overzicht zou moeten bieden van de verschillende gemeentelijke vzw’s in het gewest. De vzw’s moest onder andere actief belangenvermenging vermijden en een oppositielid in de raad van bestuur laten zetelen. Ze moesten ook meer transparantie tonen wat betreft hun beslissingen.

Personeelstekort

De lokale besturen hebben twee jaar de tijd gekregen om de nodige hervormingen door te voeren, maar dat bleek onvoldoende. Zo zou er onder andere een gebrek aan personeel zijn om het nodige toezicht op de vzw’s te garanderen en heeft ook de coronacrisis stokken tussen de wielen van de geplande timing gestoken. De Commissie Binnenlandse Zaken heeft nu op vraag van minister Clerfayt (Défi) een ordonnantie goedgekeurd die lokale vzw’s nog twee jaar extra tijd geeft om ervoor te zorgen dat hun werking overeenstemt met de transparantiewet van 2018.