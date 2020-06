De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met kersvers AB-baas Tom de Bonte: “Het Wiertzmuseum is een typisch Belgisch verhaal” JCV

24 juni 2020

15u42 0 Brussel Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Tom Bonte, pas aangesteld als de nieuwe baas van de Ancienne Belgique, ons naar het Wiertzmuseum, een verborgen parel in de schaduw van het Europees parlement.

Het Wiertzmuseum is zonder twijfel een van de minst bekende van de hoofdstad. Het ligt nochtans op amper een paar passen van een andere trekpleister: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, beter bekend als het dinomuseum. “Net om de hoek is er het Wiertzmuseum”, zegt Bonte. “Ik woon zelf in de buurt en het museum trekt me aan omwille van de heel speciale sfeer die er hangt. Het verhaal van het museum en zijn ‘stichter’, kunstschilder Antoine-Joseph Wiertz, is typisch Belgisch. Wiertz slaagt erin om het jonge België te laten betalen voor dit atelier en een deel van het park ernaast. Wiertz schildert grote, monumentale werken, dus het atelier is geen kleine studio. Hij spiegelt zich sterk aan Rubens, om je een idee te geven van zijn stijl. En hij schuwt zeker de grote thema’s niet, er komen nogal wat Griekse mythes langs in zijn werk.”

Artistiek was Wiertz echter geen hoogvlieger. “Je kan hem gerust als een middelmatige schilder bestempelen”, zegt Bonte. “Het hele atelier en daarna het museum heeft hij eigenlijk zelf opgezet, als een soort van monument van zelfverheerlijking. Slechts heel weinig artiesten hebben een museum dat aan een enkele persoon is geweid. Wist je trouwens dat schrijver Hendrik Conscience de eerste conservatoir was van het museum en er woonde tot aan zijn dood. In de tuin van het museum hangt daar nog een herinnering aan.”

Sfeer

Voor de kunst naar het Wiertzmuseum trekken is dus wat veel gevraagd. “Maar het museum bezoek je meer voor de unieke sfeer die er hangt”, zegt Bonte. “Jaarlijks komen er maar zo’n 2.800 mensen langs. Er is nooit echt promotie voor gemaakt, dus rustig is het er zeker. Noem het een zeer goed verborgen parel.”

Wie de tip van Bonte ter harte wil nemen, moet wel nog even geduld oefenen want net als de andere koninklijke musea zat Wiertz pas opnieuw open gaan op 1 juli. Gelukkig is niet alleen het museum een aanrader, maar ook de omgeving ervan. “Vlak naast het museum heb je het Leopoldpark, waar vroeger de dierentuin van Brussel was”, zegt Bonte. “Een prachtige groene long in de stad. Vlakbij heb je ook het Europees parlement, dat op een brute manier in de buurt is neergezet. Zo krijg je meteen een idee van hoe stadsplanning niet hoort te zijn. Maar in het park zelf kan je heerlijk tot rust komen.”