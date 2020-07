De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Geert Dehaes van Be.Brusseleir: “Het Flageyplein is een kruispunt waarvan je alle kanten op kan”

Brussel

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt Geert Dehaes van Be.Brusseleir, de vereniging die onder meer het Brussels dialect promoot, ons naar het Flageyplein en zijn ruime omgeving. “Dit plein staat mee symbool voor wat Brussel is geworden.”