De Vaartkapoen blaast 35 kaarsjes uit met hiphoplegende Grandmaster Flash: “Zoeken naar een nieuwe identiteit” JCV

28 november 2019

17u40 0 Brussel De legendarische concert- en buurtzaal De Vaarkapoen in SInt-Jans- Molenbeek viert dit weekend zijn 35-jarig bestaan. Daarvoor wordt onder meer hiphoplegende Grandmaster Flash opgetrommeld. Maar met een nieuw gebouw in aanbouw, kijkt de VK momenteel volop naar de toekomst.

De VK zit samen met Recyclart voorlopig op een tijdelijke locatie in de Manchesterstraat. Het is dan ook daar dat het verjaardagsfeest zal doorgaan. “Het is hier soms wat behelpen, maar wel rock en roll”, zegt programmator Rrita Jashari daarover. Zij is volop in de weer met de voorbereidingen van het verjaardagsfeest. “Vrijdag hebben we vrouwelijke dj’s geprogrammeerd die niet de typische clubmuziek draaien, zoals reggeaton”, zegt Jashari. Zaterdag pakken we dan uit met een grote naam: Grandmaster Flash. Daarvoor zal Blu Samu optreden, een jong Belgisch talent. Zo hebben we een mix van oud en nieuw en eren we zowel het verleden van de VK als hiphoppionier als de toekomst.”

Die toekomst is in volle beweging. In 2021 zal de VK zijn intrek nemen in haar oude gebouwen tussen de Schoolstraat en de Sint-Jozefstraat. “Daar worden twee onbewoonde gebouwen afgebroken zodat we een tuin en een nieuw restaurant kunnen uitbaten”, zegt Jashari. “Dat zal onze werking wat stabiliseren want na onze reorganisatie in 2016 zijn we met een bijna volledig nieuw team begonnen. Momenteel zijn we nog op zoek naar onze identiteit en we experimenteren volop om die te vinden. Vroeger stond de VK vooral bekend als underground-club,n maar vandaag de dag doet iedereen dat. Wij hebben onze wortels in de hiphop, maar vandaag is dat de mainstream geworden.”

Band met de wijk

De VK staat vooral bekend als concertzaal, maar probeert daar nu een eigen draai aan te geven. “De muziekindustrie gaat steeds sneller en grote zalen pikken ook sneller dingen op”, zegt Ernst Maréchal van de VK. “Daarom moeten wij dingen doen die andere niet doen. We zijn hier in de buurt ook actief met onze wijk- en vrouwenwerking. Vroeger stond dat los van de concerten en zat iedereen op zijn eilandje. Nu proberen we al onze activiteiten bij elkaar te brengen en dingen te combineren.”

Een voorbeeld daarvan is Baraka Sounds, dat op 11 december aan zijn tweede editie toe is. “Dan leggen we grote tapijten op de vloer met lage tafels en serveren we eten”, zegt Maréchal. “Na de maaltijd is er dan een concert. Zo combineer je verschillende zaken en we merken dat het een formule is die hier in de buurt aanslaat. Een ander voorbeeld is ons Schapenfestival op 14 december. Daarmee proberen we thema’s als ritueel slachten beter bespreekbaar te maken en weg te trekken uit de polarisatie waar het nu in zit.

Net als de rest van de cultuursector kijkt de VK echter met een bang hart uit naar de volgende subsidieronde. “Daar draait onze werking toch vooral op”, zegt Jashari. “En omdat we zoveel inzetten op het werk met de wijk wordt dat belangrijker. Dat is immers heel arbeidsintensief. De VK heeft in het verleden al heel wat bespaard, vooral dan op personeel. Voorlopig is het een beetje roeien met de riemen die we hebben.”