De Ommegang trekt opnieuw door de straten van Brussel SZM

26 juni 2019

18u56 0 Brussel De stoet van de Ommegang trekt woensdag 26 en vrijdag 28 juni opnieuw door de straten van Brussel. Dit jaar krijgt de eeuwenoude traditie met actrice Natacha Régnier en striptekenaar Dany twee vertellers die de geschiedenis van de Ommegang uit de doeken doen tijdens het slotspektakel. Dat vindt plaats telkens vanaf 20.45 uur op de Grote Markt.

De traditie van de Ommegang gaat terug tot de 14de eeuw, maar in 1549 volgde het bekendste voorbeeld. In dat jaar stelde keizer Karel V zijn zoon en opvolger, de toekomstige koning Filips II, voor aan de gewesten. Brussel wilde zich natuurlijk op haar best tonen en organiseerde dat jaar een Ommegang die schitterender was dan ooit.

Om dat erfgoed in ere te houden, zorgen jaarlijks 1.400 figuranten voor een folkloristische totaalbelevenis. Een twee kilometer lange processie begint aan het Warandepark en trekt van daaruit naar de Grote Markt. In dat decor volgt een twee uur durend spektakel met paarden, fanfares, reuzen en zelfs een draak. 2.000 toeschouwers kunnen het spektakel bijwonen. Deze editie zijn er uitzonderlijk twee vertellers met Natacha Régnier als de Heraut en Dany als de genodigde.

De schietwedstrijd van de kruisboogschutters start beide dagen vanaf 19.20 uur aan de Grote Zavel en is gratis. De Middeleeuwse markt achter de beurs vindt plaats van 26 tot en met 29 juni en is telkens van 12.00 uur tot 21.00 uur. Die is ook gratis. Het historische spektakel start beide dagen vanaf 20.45 uur op de Grote Markt. Wie aanwezig wil zijn vanuit de tribune die voor het stadhuis wordt opgesteld, betaalt daar 52 euro voor. Vanuit de tribune voor het Huis van de Hertogen van Brabant meekijken kost 52 en 42 euro. De VIP-plaatsen in dezelfde tribune zijn 82 euro.