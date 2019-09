De nieuwe verkoopautomaten van de MIVB leveren ook MOBIB Basic-kaarten af SZM

27 september 2019

18u05 0 Brussel De MIVB installeert nieuwe GO-verkoopautomaten. De automaten hebben nieuwe interfaces, nieuwe bekleding en zijn gebruiksvriendelijker. De nieuwe toestellen bestaan in twee versies, waarvan één toelaat MOBIB Basic-kaarten af te leveren.

De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij installeert sinds enkele dagen nieuwe GO-verkoopautomaten in de metrostations. Behalve een modernere «look» bieden de nieuwe toestellen een aangepaste interface die meer gebruiksgemak biedt en intuïtiever is, met onder andere een touch screen dat de draaiknop vervangt.

MOBIB Basic-kaart

Er worden twee versies van de nieuwe GO-verkoopautomaten geïnstalleerd. De “full”-versie laat, net als nu al toe een MOBIB-kaart op te laden en tickets met een chip te kopen. Betalen kan cash of met bankkaart. Maar de “full”-versie levert ook MOBIB Basic-kaarten af. Het is dus niet meer nodig naar een KIOSK of BOOTIK te gaan of te bestellen via internet. Op de MOBIB Basic-kaart kunnen alle vervoerbewijzen van de MIVB worden geladen, behalve abonnementen, waarvoor een MOBIB-kaart op naam nodig is.

Aan de «light»-versie van de nieuwe verkoopautomaten kan een MOBIB-kaart worden opgeladen en betalen aan dit toestel kan uitsluitend met een bankkaart.

Geleidelijke installatie

Nog voor eind 2019 worden tien nieuwe automaten in deze eerste fase geïnstalleerd in het Centraal Station, Park en Schuman en bovengronds nabij het Zuidstation (Overdektestraat). Daarna evalueert de MIVB het gebruik van deze nieuwe toestellen, onder meer op basis van de ervaring van de reizigers.

De tweede fase van de installatie is voorzien tegen maart 2020. Hierbij zal rekening worden gehouden met de opmerkingen van de gebruikers. Bovendien zal de grafische interface tegen dan nog veranderen en de mogelijkheid voor het verkrijgen van evenementtickets opnemen (Event Pass). Tegen eind 2021 vervangt de MIVB haar 403 huidige GO-verkoopautomaten in de stations en bovengronds door nieuwe exemplaren (1/3 in de light-versie en 2/3 in de full-versie).