De nachtmerrie van Sarah (27) werd realiteit: bevallen in ziekenhuis, zonder enige medische hulp SZM

04 juli 2019

14u20 0 Brussel Sarah (27) en haar echtgenoot Omar (33) hebben tijdens wat het mooiste moment van hun leven moest zijn, een ware nachtmerrie beleefd. Het koppel kwam op 17 juni aan in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Hun tweede kindje was op komst en ze werden geplaatst in een verloskamer. Terwijl ze aan het wachten waren op een epidurale verdoving, beviel Sarah van hun zoontje, Samy, zonder enige medische hulp in de omgeving. Papa Omar ving het kindje op.

Jonge ouders Sarah en Omar zullen de geboorte van hun tweede kind niet snel vergeten. Niet omdat het een magisch moment was, maar eerder door een traumatische ervaring. Op 17 juni kwamen ze rond 19 uur aan in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Daar werden ze in een verloskamer geplaatst en zouden ze bevallen van hun zoontje Samy. Maar ze hadden niet verwacht dat het die dag ‘self-service’ was in het ziekenhuis.

Epidurale verdoving

In de verloskamer kwam een verpleegster bloed afnemen om na te gaan of Sarah nog een epidurale verdoving kon krijgen. ‘Vijftien minuten later zou het echte werk begonnen zijn”, vertelt Omar aan La Capitale. “Om de 5 minuten had mijn vrouw weeën en ik heb dan op de knop geduwd voor een verpleegster”. De verpleegster vertelde hen toen dat Sarah nog geen epidurale verdoving kon krijgen en dat ze nog dertig minuten moesten wachten voor de resultaten van het bloedonderzoek. Tien minuten later werd de pijn van Sarah ondraaglijk dus drukte hij opnieuw op de knop. Dezelfde verpleegster herhaalde nog eens dat ze nog even moesten wachten voor de resultaten en verliet de kamer.

Voor Omar het wist, hielp hij zijn vrouw met bevallen, terwijl hij constant op de knop bleef drukken. Uiteindelijk vangt Omar de baby op en legt hij hem op zijn borst. “Als ik er niet was geweest, zou hij op de grond zijn gevallen,” zegt Omar nog in schok van de traumatische ervaring.

Verontschuldigingen

Het medische team was geschrokken toen ze zagen dat de baby al geboren was. Een verpleegster verontschuldigde zich bij de ouders en vroeg of Omar de navelstreng wou doorknippen. Een tijdje later zou een andere verpleegster haar beklag aan Omar hebben gedaan over de afdeling. “Ze heeft me verteld dat ze de indruk had in Bagdad te werken.” Omar verwijt de vroedvrouwen en verplegers dat ze aan het kletsen waren in de koffiekamer terwijl hij zijn vrouw hielp met bevallen. Volgens het ziekenhuis kon niemand voorspellen dat de bevalling zo plots ging gebeuren. De ouders dienen geen klacht in, maar laten nog weten dat ze geen voet meer zetten in dat ziekenhuis.

De hele gebeurtenis vindt plaats op de vooravond van de vijfde stakingsdag in de zorgsector, “Les mardis des blouses blanches”. Daarbij protesteert het personeel onder andere tegen een gebrek aan mankracht in ziekenhuizen.