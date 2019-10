De Munt verdedigt “obscene” Jeanne d’Arc-voorstelling na petitie van christelijke organisatie JCV

28 oktober 2019

16u58 1 Brussel Operahuis De Munt verdedigt haar voorstelling ‘Jeanne d’Arc au bûcher’, nadat het stuk het mikpunt is van een petitie van de organisatie Féderation Pro Europa Christiana. Die wil dat het stuk niet opgevoerd wordt en zamelde daarvoor al meer dan 10.000 handtekeningen in.

De voorstelling ‘Jeanne d’Arc au bûcher’ loopt van 5 tot 11 november in De Munt. Deze versie van Honegger uit 1935 vertelt het leven van de Maagd van Orléans achterstevoren: van haar doodsvonnis tot aan haar kinderjaren. Voor De Munt werd het stuk onder handen genomen door regisseur Romeo Castellucci.

De voorstelling krijgt echter de wind van voren. De christelijke organisatie Féderation Pro Europa Christiana startte een petitie op tegen de voorstelling. “In het begin van het stuk speelt een man de heilige, voor ze verandert in een volledig naakte historische vrouw”, klinkt het. “De figuur van de heilige Jeanne D’Arc publiek bevuilen is voor ons niet aanvaardbaar en wij vragen dat het stuk onmiddellijk ingetrokken wordt. Dit is obsceen en beledigend voor christenen.” De petitie is gericht aan Peter de Caluwe, directeur van de munt en federaal minister Didier Reynders, die bevoegd is voor de federale culturele instellingen. De petitie verzamelde al meer dan 10.000 handtekeningen.

Visie

De Munt is in ieder geval niet van plan om aan die eis toe te geven. “De Munt draagt de vrijheid van meningsuiting hoog in haar vaandel”, klinkt het in een mededeling. “Wij respecteren de mening van anderen, maar vragen van de ander evenzeer respect voor onze visie. De Munt staat voor 100 procent achter de productie van Romeo Castellucci. Meer zelfs, wij denken dat dit een ‘must see’ is. Niet voor niets werd de voorstelling bekroond met verschillende prijzen en werd regisseur Romeo Castellucci dit jaar door het internationale tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot Regisseur van het Jaar. De Munt zal de gepaste veiligheidsmaatregelen treffen zodat de bezoekers ongestoord van de voorstelling kunnen genieten.”

Dat Jeanne d’Arc naakt op het podium wordt afgebeeld, past volgens De Munt in de visie van de regisseur en de voorstelling. “Wanneer alle symboliek afgepeld is staat er een naakte vrouw op het podium”, klinkt het. “Dat is geen revolutionaire voorstelling van Jeanne d’Arc. Al onmiddellijk na haar dood werd zij in standbeelden en portretten vaak halfnaakt afgebeeld. De Fédération stoort er zich ook aan dat Jeanne in mannenkleren wordt getoond. Dat is exact hetzelfde verwijt dat Jeanne te horen kreeg bij haar proces in 1431. Het werd beschouwd als een teken van ketterij en was één van de redenen waarom Jeanne op de brandstapel is beland. Dat dit verwijt bijna zeshonderd jaar later terugkomt wekt verbazing op.”