De MIVB zoekt 2.000 mensen om nieuwe app te testen JCV

03 maart 2020

09u54 0 Brussel De MIVB is momenteel hard aan het werk aan een nieuwe app die vervoersoplossingen op maat op je smartphone brengt. Die MaaS-app (Mobility as a Service) moet verplaatsingen in de stad makkelijker maken. Om de nieuwe app te testen zoekt de MIVB nu 2.000 proefkonijnen.

De MaaS-app moet de gegevens van verschillende vervoerswijzen combineren, zoals openbaar vervoer, fietsdelen, steps en taxi’s. Op basis van al die data zal de app dan een oplossing op maat voorstellen voor een bepaalde reisweg. Voor die app af is, moet die nog uitvoerig getest worden.

Daarvoor zoekt de MIVB nu 2.000 mensen. Die moet duidelijk maken hoe de app gebruikt wordt en wat de gewoontes van de gebruikers zijn als ze zich verplaatsen. Een van de grote doelen van de app is om mensen meer richting zachte mobiliteitsoplossingen te krijgen. De uiteindelijk bedoeling is om meer dan alleen een reisroute voor te stellen via de app. Ook de reservering en betaling moeten via de app geregeld kunnen worden.

Inschrijven kan via de website maas.mivb.brussels. De MIVB zoekt een zo divers mogelijk publiek. Wie mag deelnemen aan de test, wordt eind deze maand verwittigd. Testers krijgen via de app toegang tot de gegevens van alle deelnemende bedrijven en operatoren: MIVB, De Lijn, TEC en de NMBS voor het openbaar vervoer, Dott voor de steps, Cambio voor autodelen, Villo en Billy Bike voor fietsdelen en het bedrijf Taxis Verts/Collecto.

De test van de app zelf zal ten vroegste eind april starten en zes maanden duren. Eind 2021 wordt de nieuwe app ook aan het grote publiek voorgesteld.