De Lijn past bushalte Noordstation aan: van 8 naar 2 perrons JCV

15 juli 2019

17u50 1 Brussel De Lijn begint na de zomervakantie met aanpassingen van het busstation aan Brussel Noord. Reizigers zullen na de wijzigingen op- en afstappen aan twee perrons in plaats van de huidige acht. De nieuwe perrons liggen aan de ingang van het huidige station, aan het Noordplein.

Nu liggen de perrons van het busstation verspreid in een ondergrondse ruimte van 250 meter lang. Na de werken moeten alle reizigers op- en afstappen vanaf twee nieuwe perrons, een opstaphalte en een afstaphalte. De twee nieuwe perrons liggen aan de zijkant van het huidige station, bij het Noordplein. Daar komt ook een ruimte om aan te schuiven.

Volgens De Lijn biedt de nieuwe indeling een aantal belangrijke voorbeelden. Het nieuwe systeem moet overzichtelijker zijn: reizigers moeten nu nog vaak zoeken naar het juiste perron. Er komen extra schuilhuisjes en verlaagde perrons voor meer comfort. Ten slotte hoopt De Lijn dat door de haltes bij elkaar te bundelen de veiligheid verbetert.

Omdat het gaat over wijzigingen aan het bestaande busstation, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Lijn vrijgesteld van een bouwvergunning. De werken duren ongeveer drie maanden en hebben geen gevolgen voor de lijnen naar het Noordstation. Op termijn wil De Lijn samen met de Brusselse vervoermaatschappij MIVB een volledig nieuw tram- en busstation bouwen.

Het busstation aan het Noordstation was de afgelopen maanden zeer regelmatig in het nieuws. Transmigranten die in het station verbleven, zorgden immers voor veel overlast. De Lijn besliste daarom haar lijnen even te verplaatsen. Eind mei werd het station ontruimd en keerde de vervoersmaatschappij terug.