De Lijn neemt nieuwe busstation aan station Brussel-Noord in gebruik SHVM

06 januari 2020

08u31

Bron: Belga 0 Brussel Wie op een bus van De Lijn wil stappen aan het treinstation Brussel-Noord, moet niet langer wachten aan de vaak slecht verlichte perrons onder de stationsgebouwen. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij neemt maandag haar nieuwe, tijdelijke busstation in gebruik, op het Noordplein net naast het station.

Alle vertrekkende bussen van De Lijn stoppen voortaan op dezelfde plek, ter hoogte van het vroegere perron 9. Het gaat om zowat 25 buslijnen.

Aan de nieuwe opstapplaats werd een drietal maanden gewerkt. Het nieuwe perron is iets hoger aangelegd, zodat het makkelijker is om in de bussen te stappen. Er zijn ook vier schuilhuisjes geplaatst en een digitaal informatiebord, waarop reizigers de vertrektijden kunnen raadplegen.

De toegang tot en vanaf het NMBS-station is het makkelijkst via de roltrappen en de trappen in de inkomhal van het treinstation en via het perron 7 van het busstation, zegt De Lijn.

Klachten

Het nieuwe, tijdelijke busstation werd aangelegd na jarenlange klachten van chauffeurs en reizigers dat de perrons onder de stationsgebouwen vuil, onveilig en slecht verlicht waren. De problematiek kwam de afgelopen jaren nog meer in de aandacht door de toestroom van transmigranten in de buurt van Brussel-Noord.

De halte werd daarna tijdelijk verplaatst naar het Rogierplein. Na maandenlange onderhandelingen tussen De Lijn, het Brussels Gewest en de lokale besturen kreeg De Lijn afgelopen zomer groen licht voor het nieuwe busstation.

Het nieuwe busstation is tijdelijk. Het blijft er zeker tot wanneer er gestart wordt met de heraanleg van het CCN-gebouw (waaronder de vroegere perrons liggen), en die is momenteel gepland in de loop van 2021.