De eerste zomer van Martin (28) en Thibaut (28) van café Chez Lutgarde: “Wie een klassieke pint wil gaan drinken, kan gewoon de straat oversteken”

In onze reeks ‘ De eerste zomer van ’ spreken startende handelaars in Brussel en de rand over ondernemen in coronatijden. Vandaag: ‘Chez Lutgarde’ in Brussel, dat nog maar iets langer dan een maand geleden het licht zag. We babbelen met Martin en Thibaut over een zaak openen in de bevreemdende post-lockdownrealiteit. “We zijn net geopend, dus we nemen geen risico’s.”