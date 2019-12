De een zijn oude jas, wordt plots een nieuwe handtas: Ontwerper Basile Boon maakt design van weggegooide lederen jassen JCV

06 december 2019

13u11 0 Brussel Hippe vogels met het hart op de juiste plaats kunnen sinds kort terecht in de Brusselse winkels van Spullenhulp. Daar vinden ze een collectie van zakken en handtassen van de hand van de jonge Brusselse ontwerper Basile Boon (33). Die raapte zijn collectie letterlijk bijeen door weggegooide lederen kledij te recycleren.

Basile Boon heeft zijn atelier op een hoogst ongewone locatie: op de dertiende verdieping van een sociale woontoren in het midden van de Marollen. In wat ooit een kinderdagverblijf van de Stad Brussel was, worden nu kunstenaars gehuisvest door MAD, het centrum voor mode en design. Hier werkte Boon de afgelopen twee jaar aan zijn collectie. “Het idee is simpel”, zegt hij. “Spullenhulp ontvangt elke maand ongeveer 120 kilogram aan lederen kledij die wordt weggegooid. Daarmee gaan we dan aan de slag om zakjes en handtassen te maken. Die collectie is nu af en je kan die kopen in de verschillende winkels van Spullenhulp in Brussel.”

De collectie voor Spullenhulp kan op de markt komen dankzij een unieke samenwerking. “Voor de productie ben ik in zee gegaan met L’Ouvrier, een werkplaats voor mensen met een beperking”, zegt Boon. “Zij wilden weg van het werk dat ze deden, zoals postpakketten inpakken. Dat wordt binnenkort toch door robots gedaan. Bovendien staat er in Brussel een designindustrie te springen voor mensen die opnieuw leren werken met leder en stof. Zeker nu meer en meer de nadruk op lokaal produceren wordt gelegd.”

Sociale schakel

De medewerkers van L’Ouvroir kregen voor de ledercollectie van Boon eerst een grondige herscholing. “We hebben een aantal experimenten moeten uitvoeren om te zien wat mogelijk was”, zegt hij. “Werken met leder is ook heel anders dan werken met stof. Maar het was heel belangrijk om de mensen van L’Ouvroir hier aan te laten deelenemen. Naast de samenwerking met Spullenhulp zijn zij de sociale schakel in ons project.”

Ook voor Boon betekende werken met het leer een aanpassing. “Ik ben architect van opleiding, maar heb me daarna bijgeschoold naar lederbewerking”, zegt hij. “Maar daar leren ze je vooral om dure spullen te maken. Sommige van de leraars komen van bij Delvaux. Voor deze collectie wilden we de prijs betaalbaar houden.”

Spullenhulp ontvangt elke maand ongeveer 120 kilogram aan lederen kledij die wordt weggegooid. Daarmee gaan we dan aan de slag om zakjes en handtassen te maken. Die collectie is nu af en je kan die kopen in de verschillende winkels van Spullenhulp in Brussel Basile Boon

De collectie van ruim 200 stuks is nu te koop bij Spullenhulp. Het zal van de verkoop afhangen of er ook een vervolg komt. “Momenteel is ongeveer de helft de deur uit”, zegt Boon. “Als dit aanslaat zullen we een nieuwe reeks maken. Ik trek binnen enkele weken naar Parijs om er aan de slag te gaan in een boetiek. Het zou leuk zijn om het model daar ook aan de man te brengen. Het unieke aan deze collectie is immers dat er zo veel organisaties aan meewerken: Spullenhulp, MAD, L’Ouvroir en ikzelf. Als je ziet hoe upcycling in de lift zit en hoeveel vraag er is naar lokale producten, zit daar zeker toekomst in.”