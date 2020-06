De Crem stuurt hulp naar Anderlechtse politie: twintig agenten, maar geen extra geld Stephanie Romans

10 juni 2020

18u02 0 Brussel De politie van Anderlecht krijgt de hele zomer versterking van de federale politie. Dat zegt de Anderlechtse burgemeester Fabrice Cumps (PS). Zijn wens voor herfinanciering van de politiezone gaat nog niet in vervulling. “En dat is juist nodig om de zone structureel te versterken.”

Nadat agenten in Anderlecht klappen kregen van een menigte bij de arrestatie van een dief, beloofde de minister van Binnenlandse Zaken hulp. Die hulp nu gearriveerd in de vorm van twintig agenten. De federale politie leent hen de hele zomer uit aan de politiezone Brussel-Zuid. “We gaan hen vooral inzetten in gevoelige wijken zoals Kuregem en de buurt rond het Zuidstation", zegt burgemeester Fabrice Cumps. “Ze gaan samen op pad met bestaande ploegen.”

Toch blijft burgemeester Cumps een beetje op zijn honger zitten. Hij pleit al lang voor een herfinanciering van de lokale politiezone. Hij vindt dat zijn politiezone verhoudingsgewijs te weinig geld krijgt. “De berekening gaat er nog altijd van uit dat Anderlecht 100.000 inwoners heeft. Inmiddels zijn dat er 120.000", legt hij uit. “De financiering zou mee moeten stijgen. Pas dan kunnen we de zone structureel versterken.”

De herfinanciering zal er onder de regering in lopende zaken alvast niet komen. “Dat zal ten vroegste iets zijn voor een nieuwe regering", denkt Cumps.

De burgemeester zegt dat er gewerkt wordt aan een beter contact met de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat zou het werk voor de politie makkelijker moeten maken. Daarover is vorige week een eerste vergadering geweest.