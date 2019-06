De afgang van Docks: het winkelcentrum gaat zich reorganiseren SZM

26 juni 2019

18u39 0 Brussel Sinds de opening van Docks in 2016 heeft het winkelcentrum moeilijk klanten kunnen veroveren. Docks had gemikt op 8 miljoen bezoekers per jaar, maar de realiteit is er verre van. Winkels sluiten de deuren door een te hoge huur en te weinig klanten. Vandaag zouden minstens een tiental een punt hebben gezet achter de utopie van een grote winkelcentrum net buiten het centrum.

Docks is ondertussen meer dan twee jaar open, maar de matige stroom van bezoekers stelt de 100-tal winkels teleur. Dat melden verschillende media als BRUZZ en RTBF deze week. Na drie jaar kunnen de winkels besluiten om hun huurcontract op te zeggen zonder een vergoeding te betalen. Dat dreigt te gebeuren met Docks, maar hoe kom het dat de winkelcentrum geen succes heeft?

Spookwinkelcentrum

Een reden waarom Docks niet werkt is omdat daar gewoonweg geen vraag voor is. Meer en meer mensen shoppen online. Daar is niet enkel Docks het slachtoffer van, maar ook andere winkels en winkelcentra. Maar de ligging van Docks is daar bovenop niet opportuun. Als je van Vlaanderen of de rand komt dan vermijd je de files niet en vanuit het centrum zijn Brusselaars niet geneigd om naar zeg maar een Mango of H&M te gaan die dichterbij huis ook te vinden zijn -Louiza, Naamsepoort en de Nieuwstraat zijn pal in het centrum.

Nochtans heeft de stad Brussel wel nog plannen op tafel om een nieuw winkelcentrum, Neo, te bouwen aan de Heizel. Die zou klaar zijn eind 2023.

Reorganisatie?

Docks was eerst bedoeld voor de rijkere bewoners van de Brusselse randgemeenten. Maar die vonden hun weg niet naar het winkelcentrum. Daarom ziet Dockx het vertrek van een tiental winkels als het perfecte moment om het winkelcentrum te reorganiseren, al zeggen ze wel dat het normaal is en bij alle winkelcentra gebeurt dat er bij de hernieuwing van de huurcontracten sommigen willen stoppen. Het winkelcentrum zou zich reorganiseren en meer winkels aanbieden in relatie tot de klanten die ze hebben. Zo zouden erin geslaagd zijn om een aantal grote internationale retailers te werven. Die winkels worden in de komende weken aangekondigd.